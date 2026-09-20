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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демаркус Казинс считает новых «Сиксерс» сильнее «Уорриорз» 2019 года: «Три MVP в составе»

Экс-центровой НБА Демаркус Казинс считает, что нынешний состав «Филадельфии» на бумаге выглядит более мощным, чем состав его « Голден Стэйт » сезона-18/19 годов.

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