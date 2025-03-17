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Царьград

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"Дайте им пощады!". Зачем президент США умоляет Владимира Путина спасти украинских солдат и наёмников? Свежие сводки с фронтов от военкоров

"Дайте им пощады!". Зачем президент США умоляет Владимира Путина спасти украинских солдат и наёмников? Свежие сводки с фронтов от военкоров

Чтобы остаться в живых, украинским нацистам и иностранным боевикам необходимо сложить оружие. Осталось несколько часов до полного уничтожения группировки ВСУ в Курской области.

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