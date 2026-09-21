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Нижегородская правда

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Экс-капитан «Торпедо» Алексей Кручинин подписал контракт с «Амуром»

Экс-капитан «Торпедо» Алексей Кручинин подписал контракт с «Амуром»

Хабаровская команда стала уже десятой в карьере Кручинина в Континентальной хоккейной лиге. Прежде Алексей выступал за СКА, «Локомотив», «Югру», «Трактор», «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Сибирь», «Торпедо» и «Северсталь».

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