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Царьград

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Военный самолёт США потерпел крушение в Германии: F-16 рухнул на поле для гольфа

Военный самолёт США потерпел крушение в Германии: F-16 рухнул на поле для гольфа

Американский военный самолёт потерпел крушение в Германии недалеко от авиабазы США. Истребитель F-16 рухнул на поле для гольфа, а пилот успел катапультироваться.

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