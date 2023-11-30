Словакия отменяет обещанный ранее пакет военной помощи Киеву на $43 миллиона

Новые власти Словакии приняли решение отменить пакет военной помощи Киеву на $43 миллиона. Ранее Братислава обязалась передать ВСУ 140 зенитных ракет к системам ПВО «Куб», 5172 танковых снаряда, 8 минометов и 1200 мин.
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