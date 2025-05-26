Абсурдное предложение об отмене пенсий, раскритиковала депутат Бессараб: идея – оставить без страховых выплат рожденных после 1995 года Ольга БезродняяИдея Константина Малофеева отменить пенсию будущему поколению подверглась жесткой критике со стороны депутата Светланы Бессараб.
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