Выявлены причины снижения выработки грудного молока – PLOS One

Новое международное исследование, проведенное учеными из Университета Ла Троб (La Trobe) и опубликованное в научном журнале PLOS One, выявило причины, по которым у некоторых молодых матерей вырабатывается меньше грудного молока, чем у других.
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