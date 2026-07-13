Chery iCaur V25 EREV раскрыт с запасом хода 150 км и буксировкой 1800 кг

Экосистема бренда Chery Automobile расширила свой внедорожный портфель через нормативную регистрацию iCaur V25, обозначенного на внутреннем рынке как iCar, чтобы избежать международных судебных разбирательств по товарным знакам с Apple.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии