Chery iCaur V25 EREV раскрыт с запасом хода 150 км и буксировкой 1800 кг

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Экосистема бренда Chery Automobile расширила свой внедорожный портфель через нормативную регистрацию iCaur V25, обозначенного на внутреннем рынке как iCar, чтобы избежать международных судебных разбирательств по товарным знакам с Apple.