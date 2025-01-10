Крупнейшую спецоперацию провели близ Алматы

Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области в конце 2024 года. Как сообщили в МВД РК, в результате крупнейшей операции 2024 года ликвидированы две нарколаборатории и изъято рекордное количество наркотиков и прекурсоров.
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