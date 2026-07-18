КСИР нанес удары по нефтяной инфраструктуре и Академии безопасности Кувейта (ФОТО, ВИДЕО)

КСИР нанес удары по нефтяной инфраструктуре и Академии безопасности Кувейта. Иранский удар пришёлся по северному причалу нефтеперерабатывающего комплекса Kuwait National Petroleum Corporation (KNPC), который используется для экспорта нефти.
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