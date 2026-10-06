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За рулем

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Популярный кроссовер лишился полного привода в России: что стало причиной?

Популярный кроссовер лишился полного привода в России: что стало причиной?

Полноприводных в России больше не купить – во всяком случае, пока. Российские дилеры китайской марки перестали получать такие комплектации кроссовера, о чем в понедельник, 5 октября, рассказали в пресс-службе официального представительства бренда в нашей стране.

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