Популярный кроссовер лишился полного привода в России: что стало причиной?

Полноприводных в России больше не купить – во всяком случае, пока. Российские дилеры китайской марки перестали получать такие комплектации кроссовера, о чем в понедельник, 5 октября, рассказали в пресс-службе официального представительства бренда в нашей стране.
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