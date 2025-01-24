Новая инициатива в Москве: бесплатный курс для начинающих предпринимателей

В Москве стартовал бесплатный онлайн-курс для предпринимателей "Свое дело: начни сейчас". Заммэра Наталья Сергунина анонсировала обучение от экспертов, включающее все ключевые этапы бизнеса — от идеи до маркетинга и продаж.