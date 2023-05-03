Аргументы недели

98 626 подписчиков

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер поприветствовала заявление спикера Маккарти о готовности к всеобъемлющей поддержке Украины

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер поприветствовала заявление спикера Маккарти о готовности к всеобъемлющей поддержке Украины

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, поприветствовала заявление спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти о готовности к всеобъемлющей поддержке киевской стороны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх