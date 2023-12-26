ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен

Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела против производителей яиц из-за роста цен. «Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении ведомства.