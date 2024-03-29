Посадите моего папу в тюрьму!

Катьке дать как следует по попе и отнять телефон вообще. Да и с Машкой не мешало бы пообщаться.

Виктор Белогорцев

а взрослое бабьё что вытворяет? да он меня 20 лет назад и хрен отбрешешься презумпция невиновности не работает, а ей на слово верят в нынешнее время заводить детей, жениться даже находиться рядом с бабой равносильно курению на пороховой бочке скоро бабы будут жениться и размножаться только между собой