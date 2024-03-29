ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Едят много, все такие щекастые.Новые неожиданные...
  • Виктор Белогорцев
    а взрослое бабьё что вытворяет? да он меня 20 лет назад и хрен отбрешешься презумпция невиновности не работает, а ей ...Посадите моего па...
  • Элеонора Коган
    Вы совершенно правы. Просо беспредел какой-то.Посадите моего па...

Посадите моего папу в тюрьму!

Посадите моего папу в тюрьму!

Честное слово: в первый раз я такое дело в руках держу. Если бы я не видел реальных бумаг, а напротив не сидел участник дела - мой партнер-адвокат Серега - я бы в это не поверил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Катьке дать как следует по попе и отнять телефон вообще. Да и с Машкой не мешало бы пообщаться.
Ответить
8 час.
Элеонора Коган
Вы совершенно правы. Просо беспредел какой-то.
Ответить
8 час.
Виктор Белогорцев
а взрослое бабьё что вытворяет? да он меня 20 лет назад и хрен отбрешешься презумпция невиновности не работает, а ей на слово верят в нынешнее время заводить детей, жениться даже находиться рядом с бабой равносильно курению на пороховой бочке скоро бабы будут жениться и размножаться только между собой
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх