Честное слово: в первый раз я такое дело в руках держу. Если бы я не видел реальных бумаг, а напротив не сидел участник дела - мой партнер-адвокат Серега - я бы в это не поверил.
Посадите моего папу в тюрьму!
Комментарии
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Элеонора Коган
Катьке дать как следует по попе и отнять телефон вообще. Да и с Машкой не мешало бы пообщаться.
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8 час.
Элеонора Коган
Вы совершенно правы. Просо беспредел какой-то.
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8 час.
Виктор Белогорцев
а взрослое бабьё что вытворяет? да он меня 20 лет назад и хрен отбрешешься презумпция невиновности не работает, а ей на слово верят в нынешнее время заводить детей, жениться даже находиться рядом с бабой равносильно курению на пороховой бочке скоро бабы будут жениться и размножаться только между собой
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6 час.
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