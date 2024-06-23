Иран оценивает перспективы энергетического сотрудничества с Белоруссией Татьяна АрестоваВ пресс-службе Минэнерго Белоруссии подчеркнули, что встреча представителей Белоруссии и Ирана стала значимым этапом в укреплении сотрудничества сторон в энергетической сфере.
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