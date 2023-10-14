Spectator: российские военные начали наступление по всей линии фронта — 598-й день СВО

Новый, 598-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован широким обсуждением статьи, которую написала украинская журналистка Светлана Моренец для британского журнала The Spectator 13 октября.
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