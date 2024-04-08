Молдавские военные примут участие в самых комплексных учениях, проводимых военно-морскими силами Румынии

Военнослужащие Национальной армии с 8 по 21 апреля участвуют в многонациональных учениях Sea Shield 24, в которых задействованы 12 союзников и партнеров по НАТО, такие как Болгария, Франция, Грузия, Греция, Италия, Великобритания, Республика Молдова, Королевство Нидерландов, Польша, Португалия, Турция и Соединенные Штаты Америки, говорится в пресс-релизе Министерства обороны Румынии.