Депутат Останина предложила продлить оплачиваемый декрет до трех лет

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила в поддержку инициативы по увеличению оплачиваемого периода декретного отпуска до трех лет.
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