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Депутат Останина предложила продлить оплачиваемый декрет до трех лет

Депутат Останина предложила продлить оплачиваемый декрет до трех лет

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила в поддержку инициативы по увеличению оплачиваемого периода декретного отпуска до трех лет.

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