"РВ" передала кадры "дороги жизни" группировки ВСУ в Бахмуте под огнем российских войск

"Дорога жизни" группировки украинских военных в Бахмуте: на Украине показали путь снабжения и эвакуации раненых под обстрелом со стороны российских войск, проинформировал и продемонстрировал кадры Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".