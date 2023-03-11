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"РВ" передала кадры "дороги жизни" группировки ВСУ в Бахмуте под огнем российских войск

"РВ" передала кадры "дороги жизни" группировки ВСУ в Бахмуте под огнем российских войск

"Дорога жизни" группировки украинских военных в Бахмуте: на Украине показали путь снабжения и эвакуации раненых под обстрелом со стороны российских войск, проинформировал и продемонстрировал кадры Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

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