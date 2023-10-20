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Андрей Воробьев: китайские педагоги будут преподавать язык в школах Подмосковья

Андрей Воробьев: китайские педагоги будут преподавать язык в школах Подмосковья

Китайский язык сейчас очень востребован на рынке образовательных услуг.Губернатор Московской области Андрей Воробьев, который сейчас с официальной делегацией находится в КНР сообщает о новациях в образовании.

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