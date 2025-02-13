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  • Сергей Ипатов
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Economist: разговор Путина и Трампа вызвал страх и трепет на Украине и в ЕС

Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, касавшаяся урегулирования на Украине, взволновала украинских и европейских чиновников, внушив им опасения о возможном прекращении поддержки киевского режима.

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