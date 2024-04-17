Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже решила, каким будет ответный удар на атаку Ирана. При этом еврейское государство еще не определилось со сроками.
Израиль определился с ответным ударом по Ирану
Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Евреи уже подписали себе смертный приговор.
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12 час.
Traveller
Кровожадные вурдалаки.
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да, торопиться не следует. Надо выбрать такой момент, чтобы уж рахерячить иранских террористов с наибольшим эффектом.
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34 мин.
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