Приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор, заявил Степашин

Американский лидер встретится с Путиным до 9 мая, считает бывший председатель правительства РФ Бывший председатель правительства России Сергей Степашин предполагает, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до 9 мая 2025 года.