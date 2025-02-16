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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор, заявил Степашин

Американский лидер встретится с Путиным до 9 мая, считает бывший председатель правительства РФ Бывший председатель правительства России Сергей Степашин предполагает, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до 9 мая 2025 года.

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