Сборная России прибыла в Пермь, где пройдут товарищеские матчи с Ираном

Сборная России прибыла в Пермь, где продолжит подготовку к товарищеским матчам с командой Ирана, которые пройдут в пермском УДС «Молот».
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