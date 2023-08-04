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Сборная России прибыла в Пермь, где пройдут товарищеские матчи с Ираном

Сборная России прибыла в Пермь, где пройдут товарищеские матчи с Ираном

Сборная России прибыла в Пермь, где продолжит подготовку к товарищеским матчам с командой Ирана, которые пройдут в пермском УДС «Молот».

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