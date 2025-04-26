Вкусный маникюр: топ−5 идей для «аппетитных» и эффектных ногтей

С наступлением тепла у мастеров по маникюру наступает по-настоящему горячая пора. Клиентки отказываются от скучных классических дизайнов, которые успели надоесть за холодные месяцы, и хотят видеть на своих ногтях что-то особенное, «вкусное» и эксклюзивное.