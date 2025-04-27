Участники мотопробега «Живая память» приехали в Керчь, 27 апреля сообщает телеканал «Крым 24». 25 мотоциклов, украшенных флагами Российской Федерации и Керчи, собрались в посёлке Героевское, чтобы возложить цветы к братской могиле Героям Эльтигенского десанта.
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