Политика как он...
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Политика как она есть

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С 1 мая в России вступают в силу несколько важных законов

С 1 мая в России вступают в силу несколько важных законов

С 1 мая в России вступает в силу ряд значительных законов, которые повлияют на жизнь граждан. В частности, будет создан реестр должников по алиментам, а также усилится контроль за иностранными агентами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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