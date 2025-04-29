С 1 мая в России вступают в силу несколько важных законов

С 1 мая в России вступает в силу ряд значительных законов, которые повлияют на жизнь граждан. В частности, будет создан реестр должников по алиментам, а также усилится контроль за иностранными агентами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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