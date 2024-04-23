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Дед Малинина: «Илья все равно русский – да, родился в Америке, но корни его здесь. Менталитет, конечно, уже американский»

Илья Малинин выступает за сборную США. В минувшем сезоне он стал чемпионом мира в одиночном катании. – Не забавит, что Илью в нашей прессе представляют русским фигуристом? – Это понятное желание видеть в нем русского спортсмена.

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