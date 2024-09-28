Противник под натиском российской армии теряет позиции в Лысовке близ Покровска

Российские войска продолжают расширять фланги на Покровском направлении. Это позволяет, во-первых, избежать фланговых ударов со стороны противника, во-вторых, увеличивает возможности по охвата группировок ВСУ на указанном участке фронта.
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