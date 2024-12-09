20 миллионов поездок по «Ожерелью»: планируется создание единого событийного календаря

Для проекта «Серебряное ожерелье России» теперь не только будут выбирать столицу, но и разработают маршрут года Успехи и развитие одного из важнейших проектов Северо-Запада обсудили на Петербургском международном туристск ом форуме Travel Hub.
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