Вечерняя Москва

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Бородина жестко ответила новой жене Будагова

Бородина жестко ответила новой жене Будагова

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина жестко ответила супруге ее бывшего мужа Залине Башировой в ответ на комментарии фанатов экс-ведущей «Дома-2», которые написали, что все ее бывшие мужья не отыскали никого красивее и лучше, чем она.

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