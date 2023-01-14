Бородина жестко ответила новой жене Будагова

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина жестко ответила супруге ее бывшего мужа Залине Башировой в ответ на комментарии фанатов экс-ведущей «Дома-2», которые написали, что все ее бывшие мужья не отыскали никого красивее и лучше, чем она.