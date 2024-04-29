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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«Лукавый План» США: космос без ядерного оружия

«Лукавый План» США: космос без ядерного оружия

Не тушкой, так чучелком. Ты его в дверь – он в окно. Это к теме давешнего чугунного «вето» в Совбезе ООН, которое извлекла Россия и грохнула американо-японскую Резолюцию по ядерному оружию в космическом пространстве.

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