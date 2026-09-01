Морщины и сухость кожи: как клубника может помочь сохранить молодость

Клубника — не только вкусная сезонная ягода, но и источник веществ, которые важны для организма. В ее составе есть витамин C, вода, пищевые волокна и растительные соединения — полифенолы.
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