СК России обвинил жителя Корсакова в нападении на полицейских

В Корсакове 44-летний местный житель обвиняется в насилии против полицейских. Инциденты произошли 27 августа: мужчина, будучи пьяным, угрожал сотруднице полиции и применил силу при доставке в медучреждение.
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