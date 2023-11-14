На платной трассе М-11 в Новгородской области загорелся бензовоз: большого ЧП удалось избежать

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новгородской области, сообщение о возгорании бензовоза на трассе М-11 "Нева" Москва – Санкт-Петербург в Новгородской области поступило в экстренные службы сегодня, 14 ноября, в 09:57.