На платной трассе М-11 в Новгородской области загорелся бензовоз: большого ЧП удалось избежать

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новгородской области, сообщение о возгорании бензовоза на трассе М-11 "Нева" Москва – Санкт-Петербург в Новгородской области поступило в экстренные службы сегодня, 14 ноября, в 09:57.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии