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Дешам о травме Бензема: «Я крайне огорчен, этот ЧМ был его главной целью»

Дидье Дешам высказался о ситуации с Каримом Бензема. Ранее стало известно, что форвард «Реала» пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на тренировке.

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