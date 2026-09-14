Шесть пальцев на обеих руках, глаза цвета фиалки и другие особенности реальных людей

У каждого из нас есть что-то, что делает нас непохожими на остальных, — но некоторые отличия заходят так далеко, что вызывают восхищённые взгляды с детства или, наоборот, прячутся всю жизнь.
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