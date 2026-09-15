«Пусть едет в Афганистан!»: силовики проверяют мигрантку в хиджабе, отказавшуюся встать под гимн России в подмосковной школе

Скриншот видео Вопиющий случай произошёл в подмосковной Балашихе 9 сентября. На торжественном мероприятии в актовом зале школы № 26, некто госпожа Шарипова, которая как и многие другие родители привела своего ребёнка в первый класс, праздно сидит во время исполнения государственного гимна РФ, выказывая полное презрение к России и её национальной символике.
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Какой штраф??? Удавить падлюку.
Пора ей отчаливать из России в свой кишлак!
Никто не решился привести мигрантку в чувство,ага, дураков нет подпадать под 282 ук рф. Странно, что люди сидеть ни за что не хотят.
Почему эта дрянь со всем аулом своих родственников еще в России?! Лишить купленного гражданства РФ всех и с дактилоскопированием ( навсегда) пинком под зад выдворить из страны немедленно!!!
непонятно, а почему ее вообще пустили в здание? за такое нужно директора вздрючить и охранников разогнать
Всей семьей с бабушками и дедушками....в аул!!! Без права возврата в Россию!!
Да вылить на неё из бутылки нефти или что-нибудь пахучего и гнать пинками из здания под улюлюканье . Они это очшень любят
слишком хорошо знают права, но не знают обязанностей...