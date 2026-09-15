Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Пусть едет в Афганистан!»: силовики проверяют мигрантку в хиджабе, отказавшуюся встать под гимн России в подмосковной школе

«Пусть едет в Афганистан!»: силовики проверяют мигрантку в хиджабе, отказавшуюся встать под гимн России в подмосковной школе

Скриншот видео Вопиющий случай произошёл в подмосковной Балашихе 9 сентября. На торжественном мероприятии в актовом зале школы № 26, некто госпожа Шарипова, которая как и многие другие родители привела своего ребёнка в первый класс, праздно сидит во время исполнения государственного гимна РФ, выказывая полное презрение к России и её национальной символике.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Почему эта дрянь со всем аулом своих родственников еще в России?! Лишить купленного гражданства РФ всех и с дактилоскопированием ( навсегда) пинком под зад выдворить из страны немедленно!!!