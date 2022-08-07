На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. За менее чем полчаса до вступления в силу перемирия между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" на юге еврейского государства продолжают срабатывать сирены, сообщает пресс-служба армии Израиля.