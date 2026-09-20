Объект на территории Московского НПЗ поврежден в результате атаки дронов

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода был поврежден в результате атаки беспилотника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Обвиняемый в расп...
- ЛЛ Атомная подлодка ...
- ВВ ЦБ порекомендовал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым