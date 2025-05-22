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Царьград

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МИД: Украина должна выбрать нового президента для подписания меморандума

МИД: Украина должна выбрать нового президента для подписания меморандума

В ведомстве объяснили, кто может стать подписантом документа.По мнению директора правового департамента МИД России Максима Мусихина, высказанному ТАСС, для подписания меморандума с Россией Украине потребуется новое, легитимное руководство, избранное народом.

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