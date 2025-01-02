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Власти Афганистана заявили, что не менее 10% населения - наркоманы

Власти Афганистана заявили, что не менее 10% населения - наркоманы

Не менее 10% населения Афганистана - наркоманы, которые также отравляют жизнь своим семьям. Об этом заявил представитель отдела по борьбе с наркотиками Афганистана Абдул Рахман Касеми, которого цитирует издание Shamshad News.

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