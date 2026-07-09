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Львова-Белова возьмёт на контроль помощь спасённой в Константиновке девочке

Львова-Белова возьмёт на контроль помощь спасённой в Константиновке девочке

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что возьмёт на личный контроль оказание помощи десятилетней девочке, которую российские военнослужащие обнаружили в подвале при освобождении Константиновки.

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