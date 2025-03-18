На Москву приходится пятая часть всех доходов и расходов регионов РФ

Доля Москвы в общем объеме консолидированного бюджета регионов РФ в 2024 году превысила пятую часть. Она составила 21,1% по доходам и до 21% – по расходам, что немногим более, чем в 2023 году, во вторник, 18 марта, РИА Новости со ссылкой на материалы Счетной палаты России.