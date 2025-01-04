СМИ: крупные нефтепорты мира могут быть затоплены из-за изменения климата

Крупнейшие нефтяные порты мира, в том числе в США и Саудовской Аравии, могут быть затоплены благодаря таянию льдов и повышению уровня моря, которые вызваны изменением климата, в том числе и из-за нефтегазовой деятельности человека.
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