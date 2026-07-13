Бастрыкин взялся помочь 5-летней больной девочке в Липецке

Уголовное дело возбуждено, но отец ребенка жалуется на бездействие следователей.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту задержек с выдачей лекарств 5-летней девочке-инвалиду из Липецка.
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