Кадровое похмелье: почему деньги не решают главную проблему ВПК

АНГЕЛ АНГЕЛ

Так власть ставку сделала на "эффективных" глав. госкорпораций и их топменеджеров, таких же политиков с чиновниками, управлении, бизнесе и все с золотыми парашютами, миллионными зарплатами. А сколько орд "ценных" специалистов завезли на халяву кормить за счет коренного населения и в ущерб замещая его. При всем этом коренное население превратили в рабов не имеющих ни каких прав. Зарплаты у простых работяг мизерные 35-45тыс.руб. в лучшем случае, а власть при МРОТ в 25тыс.руб., минимальном прожиточном минимуме в 17тыс.руб. с нищенскими пенсиями в 15тыс.руб. думают экономический рывок сделают? Памперсы наденьте бездари, При росте цен в разы от ЖКХ до платного туалета(штраф меньше если справить нужду в общественном месте) какое развитие.... Элементарный порядок не в состоянии навести власть. Единственное достижение власти это коррупция, воровство, продажа интересов России и коренного России…