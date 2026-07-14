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На пульсе времени

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Кадровое похмелье: почему деньги не решают главную проблему ВПК

Кадровое похмелье: почему деньги не решают главную проблему ВПК

Эйфория от бравурных отчетов профильных ведомств о кратных темпах роста выпуска боеприпасов, бронетехники и беспилотных систем постепенно начинает сменяться тяжелым похмельем.

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Комментарии
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Александр
Гнида ты.Это однозначно.
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4 н.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Так власть ставку сделала на &quot;эффективных&quot; глав. госкорпораций и их топменеджеров, таких же политиков с чиновниками, управлении, бизнесе  и все с золотыми парашютами, миллионными зарплатами. А сколько орд &quot;ценных&quot; специалистов завезли на халяву кормить за счет коренного населения и в ущерб замещая его. При всем этом коренное население превратили в рабов не имеющих ни каких прав. Зарплаты у простых работяг мизерные 35-45тыс.руб. в лучшем случае, а власть при МРОТ в 25тыс.руб., минимальном прожиточном минимуме в 17тыс.руб. с нищенскими пенсиями в 15тыс.руб. думают экономический рывок сделают? Памперсы наденьте бездари, При росте цен в разы от ЖКХ до платного туалета(штраф меньше если справить нужду в общественном месте) какое развитие.... Элементарный порядок не в состоянии навести власть. Единственное достижение власти это коррупция, воровство, продажа интересов России и коренного России…
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3 н.
Анатолий Рябенко
Вша завертелась. Надо ещё сильнее почесаться чтобы и она смылась в канализацию. Точное попадание по еврею.
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3 н.