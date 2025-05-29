Чемпионка ОИ Роднина ответила на вопрос о необходимости бойкота Олимпиады-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российским фигуристам не нужно устраивать бойкот зимних Олимпийских игр - 2026 в знак протеста против решения Международного союза конькобежцев (ISU).