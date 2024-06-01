На прощание с Анастасией Заворотнюк выстроились длинные очереди

Очереди из желающих проститься с Заворотнюк выстроились у Покровского монастыря Около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве выстроились длинные очереди из желающих проститься с российской актрисой Анастасией Заворотнюк.
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